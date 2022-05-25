Полк Калиновского готовится освобождать Беларусь: уникальное видео тренировок 10 25.05.2022, 9:31

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Бойцы полка рассказали о своих мотивах и планах.

Съемочная группа «Белсата» впервые побывала на тренировочном полигоне полка имени Кастуся Калиновского. Тактическая подготовка, домедицинская экстренная помощь, стрельба и инструктажи по разминированию – вот неполный список того, чему бойцы обучаются ежедневно.

Теперь полк, после присвоения нового статуса, активно комплектует штат и ищет новых бойцов из числа белорусов.

«Большая часть выехала на боевые задачи сейчас. Те ребята, которые сейчас находятся на базе, занимаются постоянно тактической подготовкой, врачебной подготовкой, топографией. Также даются знания по минно-саперному делу. Это нужно сначала для прохождения курса молодого бойца, а потом уже идет формирование боевых рот и отправки из учебной роты в боевую. У нас такой алгоритм работы с новыми рекрутами», - говорит боец полка с позывным Игорь.

В полк белорусы идут по зову сердца. Как правило, это пассионарные личности, у которых боль за Украину перевесила личную спокойную жизнь и благополучие. И абсолютно все говорят, что без свободной Украины не может быть счастливого будущего и независимости в родной Беларуси.

«Я очень сильно переживал. Думал, что я могу сделать, как могу помочь в этой ситуации. Ну, это было основное. Один из мотивов — это все-таки будущее Беларуси, потому что у меня растет сын. И жить ему в нашей стране. Я хотел быть участником. Как минимум. Чтобы постараться изменить что-то в Беларуси», - говорит Лев, боец полка Кастуся Калиновского.

«Я после эвакуации из Беларуси в 2020-м году жил три месяца здесь. Я всю жизнь сознательную общаюсь с украинцами. И я не мог оставаться в безопасности в то самое время, когда здесь попросту гибнут люди. Ради этого нужно было просто в первые дни приехать на границу и посмотреть, что там происходит. Я не мог спокойно спать неделю», - рассказывает Яромир, боец полка Кастуся Калиновского.

Бойцы полка, которые сейчас усиленно тренируются, ждут отправки на боевое задание. При этом добровольцы подчеркивают, что у них нет склонностей убивать. Главная цель на сегодня для них – защита Украины. План на завтра — ее освобождение. А дальше они надеются освободить Беларусь.

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