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Протестующие в Армении заблокировали президентский дворец

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  • 25.05.2022, 9:50
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Протестующие в Армении заблокировали президентский дворец

Оппозиция хочет добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении продолжаются акции протеста. Сегодня утром сторонники движения «Сопротивление» заблокировали дворец президента в Ереване. Они последовательно блокируют различные ведомства. Так вчера блокировалось здание МИД.

Вокруг дворца выстроились полицейские. Протестующие окружили их. Вчера оппозиция блокировала входы в Министерство иностранных дел. Акция продолжалась несколько часов.

«Наша цель — чтобы ни один сотрудник не вошел в президентское здание. Почему мы заблокировали президентский дворец, ведь процесс идет в стране уже месяц, это общенациональное движение, и человек, сидящий здесь, оторван от реальности», — призвал своих сторонников вице-спикер Национального собрания, депутат от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, сообщает News.am.

Армянская оппозиция хочет добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Она не согласна с его политикой в сфере урегулирования карабахского конфликта и примирения с Азербайджаном.

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