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Два борца вольного стиля, выступавшие за Беларусь, дисквалифицированы суммарно на 12 лет

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  • 25.05.2022, 9:55
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Два борца вольного стиля, выступавшие за Беларусь, дисквалифицированы суммарно на 12 лет

Спортсменов поймали на допинге.

Борцы вольного стиля Сурхо Рашитханов и Асадулла Лачинов, которые представляли сборную Беларуси, дисквалифицированы за допинг. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство (НАДА).

Если мы обратимся к списку дисквалифицированных спортсменов на официальном сайте НАДА, то действительно обнаружим эти фамилии.

Асадулла Лачинов дисквалифицирован на четыре года. В пробе 36-летнего спортсмена обнаружили эритропоэтин. Дисквалификация Лачинова ведет отсчет с 6 октября 2021 года и завершится 5 октября 2025 года.

Асадулла — победитель и призер чемпионатов Беларуси. Уроженец Махачкалы выступал за нашу страну на Олимпиаде-2016 в Рио, уступив в 1/8 финала, а затем и в утешительной схватке.

Сурхо Рашитханов получил в два раза более длительную дисквалификацию — на 8 лет. Борец, родившийся в Хасавюрте (Республика Дагестан), наказан за «попытку фальсификации допинг-пробы во время проведения процедуры отбора проб». Также в анализах 26-летнего спортсмена, который дважды был чемпионом Беларуси, нашли дегидрохлорметил-тестостерон. Рашитханов сможет вернуться на ковер лишь 16 сентября 2029 года.

Отметим, что всего в списке НАДА находятся 44 дисквалифицированных атлета из разных видов спорта и два члена персонала.

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