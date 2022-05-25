Названы шесть видов продуктов для снижения кровяного давления 1 25.05.2022, 10:05

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Они богаты витаминами С и Е и не только.

Контроль артериального давления важен для вашего здоровья. Продукты с высоким содержанием витаминов С и Е могут помочь снизить ваше кровяное давление, пишет cursorinfo.co.il.

Если ваше кровяное давление высокое, оно может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт или болезни сердца.

Хотя такие лекарства, как бета-блокаторы, могут помочь снизить артериальное давление, известно ли вам, что определенные продукты и питательные вещества также могут помочь?

Диетолог Джулия Зумпано, доктор медицинских наук, назвали эти продукты:

1. Продукты с высоким содержанием витамина С

Перцы.

Брюссельская капуста.

Клубника.

Сладкий картофель.

Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы.

Киви.

Брокколи.

2. Продукты с высоким содержанием витамина Е

Миндаль.

Семена подсолнечника.

Арахисовое масло.

Лосось.

Авокадо.

3. Продукты с высоким содержанием калия

Бананы.

Картошка.

Морковь.

Грейпфруты.

Орехи/семена, такие как фисташки, миндаль и семена льна.

Авокадо.

Шпинат.

Помидоры.

4. Продукты с высоким содержанием селена

Морепродукты, такие как тунец, палтус и креветки.

Курица.

Индейка.

Бразильский орех.

5. Продукты с высоким содержанием L-аргинина

Мясо.

Фасоль, как нут и соевые бобы.

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр.

Домашняя птица.

Орехи/семена, такие как семена тыквы, грецкие орехи и арахис.

6. Продукты с высоким содержанием кальция

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и творог.

Миндаль.

Темно-зеленые листовые овощи и брокколи.

Сушеные бобы и горох.

Обогащенный тофу.

Обогащенный апельсиновый сок.

Обогащенное немолочное молоко, такое как миндальное, соевое, кокосовое и овсяное.

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