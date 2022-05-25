Названы шесть видов продуктов для снижения кровяного давления

Названы шесть видов продуктов для снижения кровяного давления1
- 25.05.2022, 10:05
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Они богаты витаминами С и Е и не только.
Контроль артериального давления важен для вашего здоровья. Продукты с высоким содержанием витаминов С и Е могут помочь снизить ваше кровяное давление, пишет cursorinfo.co.il.
Если ваше кровяное давление высокое, оно может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт или болезни сердца.
Хотя такие лекарства, как бета-блокаторы, могут помочь снизить артериальное давление, известно ли вам, что определенные продукты и питательные вещества также могут помочь?
Диетолог Джулия Зумпано, доктор медицинских наук, назвали эти продукты:
1. Продукты с высоким содержанием витамина С
Перцы.
Брюссельская капуста.
Клубника.
Сладкий картофель.
Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы.
Киви.
Брокколи.
2. Продукты с высоким содержанием витамина Е
Миндаль.
Семена подсолнечника.
Арахисовое масло.
Лосось.
Авокадо.
3. Продукты с высоким содержанием калия
Бананы.
Картошка.
Морковь.
Грейпфруты.
Орехи/семена, такие как фисташки, миндаль и семена льна.
Авокадо.
Шпинат.
Помидоры.
4. Продукты с высоким содержанием селена
Морепродукты, такие как тунец, палтус и креветки.
Курица.
Индейка.
Бразильский орех.
5. Продукты с высоким содержанием L-аргинина
Мясо.
Фасоль, как нут и соевые бобы.
Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр.
Домашняя птица.
Орехи/семена, такие как семена тыквы, грецкие орехи и арахис.
6. Продукты с высоким содержанием кальция
Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и творог.
Миндаль.
Темно-зеленые листовые овощи и брокколи.
Сушеные бобы и горох.
Обогащенный тофу.
Обогащенный апельсиновый сок.
Обогащенное немолочное молоко, такое как миндальное, соевое, кокосовое и овсяное.