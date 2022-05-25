В какие страны Европы можно поехать отдыхать белорусам этим летом и легко ли получить визы 25.05.2022, 10:12

3,090

С началом отпускного сезона вырос спрос на услуги турагентств.

Европейские страны в этом году наконец сняли ковидные ограничения, в том числе и для граждан Беларуси, но неожиданно возникла другая проблема: визы, спрос на которые значительно превысил предложение. Intex-press пообщался с работниками сферы туризма Барановичей, чтобы узнать, какие направления и по каким ценам открылись для отдыха и насколько реально уехать отдыхать в Европу.

Возможность провести свой отпуск в Европе в этом году есть, говорят сотрудники турагентств. Туристические визы открывают многие европейские страны, правда, процесс этот длится гораздо дольше, чем раньше, и может занимать до двух месяцев.

Из Барановичей организуют автобусные туры на отдых в Германию, Грецию, Испанию, Италию. Стоимость тура – от 350 евро за девять ночей без питания.

Кроме того, турагентства предлагают экскурсионные туры в Венгрию и Прибалтику.

Что касается остальных направлений, традиционно открыты для белорусских туристов Египет, Турция, Арабские Эмираты.

— Спрос на Египет в этом году снизился. Думаю, это связано с тем, что перелет стал более длительным, да и цены заметно подскочили, — отметила сотрудница одного из агентств.

Многие туристы, по словам работников турфирм, стали предпочитать Египту отдых в ОАЭ, цены на который стартуют от 1000 на двоих за семь ночей.

В целом, говорят в турагентствах, многие туристы стараются выбирать безвизовые направления. Традиционно пользуется спросом Турция, многие стали активно бронировать туры в Грузию.

— Из-за сложностей с подачей документов на визу люди стали чаще отдыхать в Беларуси. Экскурсионные туры заказывают не только школьные группы и предприятия, но и просто жители Беларуси, которые хотят попутешествовать внутри своей страны. Популярностью пользуются Полоцк, Сула, Дудутки, Лида, Гродно и другие, — рассказывает менеджер одного из туристических агентств Барановичей.

Отпускной сезон только начинается, и спрос на услуги турагентств в Барановичах на данный момент растет. Но как будет развиваться ситуация дальше, никто прогнозировать не берется.

— Люди отдыхают и будут отдыхать – это факт. Даже несмотря на ограничения. Но спрогнозировать, как будут обстоять дела с визами, ценами, да и с ситуацией в мире в целом, просто невозможно, время сейчас непредсказуемое, — заключает менеджер туристического агентства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».