Генерал разведки спрогнозировал, когда и как могут убрать Путина 6 25.05.2022, 10:30

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фото: epa

Может быть организован теракт.

Президента Российской Федерации Владимира Путина могут нейтрализовать, когда он ослабнет, и будет явный проигрыш в войне в Украине.

Для нейтрализации лидера РФ может быть организован теракт, рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире одного из YouTube-каналов.

"Есть ли предпосылки такого покушения (на президента России - Ред.) в перспективе? Я думаю, что есть, потому что большинство из окружения Путина понимает, что он зашел очень далеко, что перспектив не только для Путина, но и для России нет, а окружение будет отвечать…", - заявил эксперт.

По его словам, руководство Федеральной службы безопасности и Совета национальной безопасности и обороны причастны к войне в Украине, фактически совершают военные преступления и будут нести ответственность наравне с российским лидером.

"...Понятно, что эти люди могут создавать угрозу", - добавил Маломуж.

Экс-глава СВР, добавил, что теракт для нейтрализации президента может совершить группа лиц.

"Это предпосылки, когда какой-то может быть совершен теракт группой лиц - когда будет явный проигрыш, когда Путин ослабнет, тогда соответственно будут искать реальные пути выхода из ситуации и каким-то способом оправдать себя - например, способом нейтрализации Путина. И это может быть реальный теракт", - предупредил он.

Ранее РосСМИ, ссылаясь сведения близких к Кремлю источников, писали, что среди российских элит очень много недовольных лично Владимиром Путиным из-за войны с Украиной.

Журналисты выяснили, что в РФ президентом недовольны и те, кто за войну, и сторонники мира.

До этого бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что если в России вместо Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер Михаил Мишустин, то он предпримет попытки остановить боевые действия в украинском государстве.

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