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Стройсектор стал слабым звеном белорусской экономики

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  • 25.05.2022, 10:31
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Стройсектор стал слабым звеном белорусской экономики

Динамика в строительстве ускоряет ее спад.

В 2021 году началось падение валовой добавленной стоимости в строительном секторе. В 2022-м, несмотря на низкую базу, снижение продолжилось. По итогам трети года ни в одном из 4 месяцев не было зафиксировано роста добавленной стоимости, пишет сайт banki24.by.

За январь-апрель добавленная стоимость в целом по экономике сократилась на 2%, а отдельно по строительству упала на 9,4% к уровню 2021 года и это стало худшим результатом среди публикуемых позиций.

Вклад строительства в динамику ВВП за 4 месяца составил около -0,4 п.п. Другими словами, при нулевой динамике в строительстве падение ВВП в январе-апреле могло составить не 2,1% (как по Белстату), а 1,7%.

В апреле добавленная стоимость по строительству уменьшилась примерно на 16% к апрелю-2021. Вклад секции в динамику ВВП составил -0,8 п.п. (худший результат за 4 месяца).

Инвестиционная активность

За 4 месяца 2022 года реальные инвестиции в основной капитал по РБ снизились на 10,2% к уровню прошлого года. В январе-апреле 2021 года тоже было падение к сопоставимому периоду – на 10,9%.

В апреле-2022 инвестиции в основной капитал снизились на 20,9% к апрелю-2021. Сокращение состоялось к низкой базе прошлого года: в апреле-2021 была просадка к апрелю-2020 на 5,9%.

По итогам 4 месяцев сократились оба основных компонента реальных инвестиций: строительно-монтажные работы сжались на 11,6% к 2021 году, затраты на приобретение машин, транспорта и оборудования – на 10,5%. Эти компоненты инвестиций также падали в январе-апреле 2021-го к 2020-му – на 11,5% и 11,1% соответственно.

Движение кадров и зарплаты

По итогам 1 квартала среднесписочная численность работников у флагманов отрасли упала на 8,2% к уровню 2021-го. Сравните: среднее сокращение списков флагманов по стране составило 2,9%.

В январе-марте крупные и средние компании отрасли уволили 11,5 тыс. человек, а приняли на работу 7,8 тыс. Таким образом, чистый отток кадров из флагманов отрасли достиг 3,7 тыс. человек.

За 3 месяца коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил по строительству 67,7%. В среднем по экономике коэффициент был существенно выше – 91,7% (917 принятых на 1000 уволенных).

Средняя начисленная зарплата в строительстве за 4 месяца 2022 года составила 1502 BYN (до вычета подоходного налога и взноса в ФСЗН 1%). По сравнению с 2021 годом реальная зарплата выросла на 0,2% (при +2% по экономике).

В апреле реальная зарплата в отрасли снизилась на 7,7% к 2021 году (при -4,5% по экономике). Росту реальной зарплаты препятствовало ускорение инфляции в РБ. Сокращение реальной зарплаты произошло к низкой базе прошлого года: в апреле-2021 наблюдалось падение на 0,3% к апрелю-2020.

Состояние финансов и расчетов

Выручка у флагманов отрасли за 1 квартал выросла в номинале на 11,7%. Но за тот же период цены в строительстве увеличились на 16,8%. Поэтому в реальном выражении выручка стройсектора сократилась к 2021 году.

Прибыль флагманов от реализации продукции снизилась даже в номинале – на 46,7%. С учетом роста цен в строительстве реальная прибыль упала к прошлому году более чем в 2 раза.

Средняя рентабельность продаж у флагманов стройсектора снизилась с 9% в 2021-м до 4,3% в 2022-м. По оценкам, средний показатель за март-2022 составил всего 0,1%.

По итогам 1 квартала 34,8% флагманов отрасли были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а 36,5% показали рентабельность продаж в пределах 0-5%.

Около 10,7% флагманов отрасли имели рентабельность продаж 10+%, порядка 3,3% флагманов – рентабельность 20+% и лишь 1,9% – рентабельность 30+%. Показатели по экономике в целом были лучше – 27,5%, 9,3% и 4,1% соответственно.

На 1 апреля суммарные долги флагманских компаний составили 7,469 млрд BYN, из которых просрочены были 995,5 млн BYN. За 3 месяца флагманы отрасли направили на погашение кредитов и займов 526,1 млн BYN, что на 21,4% больше, чем в 2021-м (рост по экономике – 0,4%).

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