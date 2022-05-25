Почти 30 тысяч военных и 206 самолетов: появились новые данные о потерях РФ
- 25.05.2022, 10:31
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Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 25 мая ориентировочно составили:
личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1305 (+3),
боевых бронированных машин - 3213 (+19),
артиллерийских систем - 606 (+0),
РСЗО - 201 (+0),
средства ПВО - 93 (+0),
самолетов - 206 (+1),
вертолетов - 170 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 491 (+11),
крылатые ракеты - 112 (+0),
корабли / катера - 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5),
специальная техника - 44 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Лиманском направлении.