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Почти 30 тысяч военных и 206 самолетов: появились новые данные о потерях РФ

  • 25.05.2022, 10:31
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Почти 30 тысяч военных и 206 самолетов: появились новые данные о потерях РФ

Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских оккупантов на 25 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1305 (+3),

боевых бронированных машин - 3213 (+19),

артиллерийских систем - 606 (+0),

РСЗО - 201 (+0),

средства ПВО - 93 (+0),

самолетов - 206 (+1),

вертолетов - 170 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 491 (+11),

крылатые ракеты - 112 (+0),

корабли / катера - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5),

специальная техника - 44 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Лиманском направлении.

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