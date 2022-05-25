На ферме в Могилевской области в канализацию утекло 2,5 тысячи литров молока высшего сорта 7 25.05.2022, 10:33

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В утечке обвинили лаборантку.

Прокуратура Дрибинского района Могилевской области в ходе надзорных мероприятий обнаружила, что на одном из молочно-товарных комплексов района в канализацию утекло 2520 литров молока высшего сорта. С работницы, не справившейся со своими обязанностями, взыскали возмещение ущерба на сумму 1400 рублей, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура провела проверку и установила, что причиной утечки молока стала невнимательность лаборантки.

В частности, согласно рабочей инструкции работница фермы обязана осуществлять сбор молока и следить за исправным состоянием оборудования. Однако по личной невнимательности, нарушив регламент по сбору и хранению молочной продукции, она допустила утечку молока из емкости для его охлаждения.

— В результате предприятию причинен имущественный вред в сумме свыше 1940 рублей, — рассказали в прокуратуре.

Лаборант не возместила ущерб добровольно, хотя была должна согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности.

Тем не менее с учетом семейного и материального положения ответчицы суд взыскал с нее в пользу организации не полную сумму, а только 1400 рублей.

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