закрыть
25 мая 2022, среда, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На ферме в Могилевской области в канализацию утекло 2,5 тысячи литров молока высшего сорта

7
  • 25.05.2022, 10:33
  • 4,118
На ферме в Могилевской области в канализацию утекло 2,5 тысячи литров молока высшего сорта

В утечке обвинили лаборантку.

Прокуратура Дрибинского района Могилевской области в ходе надзорных мероприятий обнаружила, что на одном из молочно-товарных комплексов района в канализацию утекло 2520 литров молока высшего сорта. С работницы, не справившейся со своими обязанностями, взыскали возмещение ущерба на сумму 1400 рублей, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура провела проверку и установила, что причиной утечки молока стала невнимательность лаборантки.

В частности, согласно рабочей инструкции работница фермы обязана осуществлять сбор молока и следить за исправным состоянием оборудования. Однако по личной невнимательности, нарушив регламент по сбору и хранению молочной продукции, она допустила утечку молока из емкости для его охлаждения.

— В результате предприятию причинен имущественный вред в сумме свыше 1940 рублей, — рассказали в прокуратуре.

Лаборант не возместила ущерб добровольно, хотя была должна согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности.

Тем не менее с учетом семейного и материального положения ответчицы суд взыскал с нее в пользу организации не полную сумму, а только 1400 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников