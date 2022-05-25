«Груз 200» для Чечни: стали известны подробности ликвидации командиров из полка имени Кадырова 25.05.2022, 10:49

8,034

Названо имя и звание уничтоженного офицера второй специальной роты.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командиров оккупационных войск РФ из полка имени Кадырова.

Стало известно, что под прицел украинских воинов попал командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Об этом сообщили на странице СтратКом ВСУ в Facebook.

"Операция продолжается. На этот раз к vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже правильно вернулся домой", - подчеркнули в ВСУ.

Отметим, что также стало известно о ликвидации командира пятого взвода полка прапорщика Гапура Дакалова, а также заместителя командира четвертого взвода полка старшего сержанта Али БетишеваB.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».