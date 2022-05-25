Арсен Аваков: Кроме усатого таракана Лукашенко у России нет союзников

Арсен Аваков: Кроме усатого таракана Лукашенко у России нет союзников7
- 25.05.2022, 11:18
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РФ оказалась практически в тотальной изоляции.
80% украинцев уверены в безоговорочной победе над РФ без каких-либо уступок. Об этом на своей странице в «Фейсбук» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Реальность и правда трех месяцев военной агрессии против Украины.
Минусы:
20% территории Украины оккупированы;
огромные потери среди мирного населения;
военные потери;
ряд городов уничтожено полностью, многие населенные пункты пострадали от бомбежек;
разрушена инфраструктура;
парализована экономика;
враг, которого мы бьем, все еще нависает над нами своей 140-миллионной громадой.
Плюсы:
Украина с первых дней оказывает самое жестокое сопротивление, которое удивляет весь мир;
мы одержали много побед доблести и духа, военных побед;
мы отогнали врага от Киева, в значительной мере оттеснили от Харькова, изгнали из Сумской и Черниговской области;
мы сумели научиться жить в сложностях, мобилизовали огромное количество добровольцев;
выстроили систему обороны и на равных противостоим громаде рашистов, которая имеет преимущество и живой силе, и в количестве вооружения;
мы создали систему сдерживания и сопротивления – нет никаких блицкригов, прорывов;
благодаря нашим международным партнерам мы держим запредельное давление РФ.
Это цивилизационное противостояние!
Не нужно "закидывать шапками" и говорить: "Победа завтра!"
Наша грядущая победа – это тяжелейший труд, за который Украина платит огромную цену!
Гибридная война с РФ – совокупность политических, дипломатических, экономических, общественных факторов.
Россия оказалась практически в тотальной изоляции, кроме усатого таракана Лукашенко, у нее нет публичных союзников. А нейтральные страны – Китай, Индия – шаг за шагом переходят на сторону цивилизованного мира.
Санкции сильно давят на российскую экономику. Высокотехнологическая война требует огромных денег, а российская сторона не в состоянии выдерживать и поддерживать такую войну.
80% украинцев уверены в безоговорочной победе над РФ без каких-либо уступок. В РФ же – демотивированная и нищая армия, бунты в народе. Люди сталкиваются с реальностью, которая не соответствует пропаганде.
Это все создает предпосылки к тому, что большая и превосходящая нас армия рашистов постепенно превращается в нищих орков.
Мы видим поддержку Украины народами всего мира. Экономическое давление Запада и доблесть Украины создают новую мировую систему!
Победа Украины – это выход ВСУ на рубежи государственной границы по всему периметру страны плюс новая система безопасности для Украины!
Так и будет!», – написал Аваков.