В Беларуси снижают пособия на погребение 1 25.05.2022, 11:19

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Режим экономит на всем.

В Беларуси с 1 июня упадет размер пособия на погребение. Выплаты в следующем месяце будут на уровне 1 567,8 рубля. Эта сумма на 34,9 рубля меньше, чем в мае. Падение пособия связано со снижением средней зарплаты по стране, пишет zerkalo.io.

Размер пособия на погребение пересматривают каждый месяц. Он зависит от средней зарплаты по стране. Сумма пособия составляет среднюю зарплату, которая была в Беларуси в позапрошлый месяц относительно месяца смерти.

В июне будут выплачивать пособие на уровне 1 567,8 рубля. Именно такой, согласно официальным данным, была зарплата в целом по стране в апреле. Это на 34,9 рубля меньше, чем в марте.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняют в ФСЗН.

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