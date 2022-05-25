Белорусов стали организованно возить за шенгеном в испанский визовый центр в Москве 1 25.05.2022, 11:40

2,540

Как правило, виза делается за пять рабочих дней.

Белорусские турфирмы начали предлагать автобусные поездки в Москву для получения шенгенских виз в визовом центре Испании. Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров Беларуси (РСТО).

Этой весной Польша, Литва и Латвия приостановили выдачу таких виз. Испанский визовый центр в Минске сначала приостановил принятие документов, а потом вообще закрылся. После этого белорусы столкнулись с трудностями при открытии туристического шенгена — записаться в визовые центры Италии и Венгрии достаточно сложно.

В ответ на спрос появился новый вид организованных поездок — турфирмы предлагают свозить в визовый центр Испании в Москве.

Подавать документы на визу и забирать их в российской столице необходимо лично. Поэтому ехать туда придется два раза. Как правило, виза делается за пять рабочих дней.

«Взамен паспорта визовый центр выдает документ о нахождении паспорта в посольстве, с которым, как говорят в турфирмах, можно пересечь границу», — сообщили в РСТО и дополнили, что доказательств визитов в Испанию за последние 3−5 лет там не требуют.

Стоимость «шоптура за визами» не сообщается.

Кроме того, туристические шенгенские визы выдают в Беларуси визовый центр Греции и консульский отдел Франции, уточняют в РСТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».