Белорусов стали организованно возить за шенгеном в испанский визовый центр в Москве

Белорусов стали организованно возить за шенгеном в испанский визовый центр в Москве1
- 25.05.2022, 11:40
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Как правило, виза делается за пять рабочих дней.
Белорусские турфирмы начали предлагать автобусные поездки в Москву для получения шенгенских виз в визовом центре Испании. Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров Беларуси (РСТО).
Этой весной Польша, Литва и Латвия приостановили выдачу таких виз. Испанский визовый центр в Минске сначала приостановил принятие документов, а потом вообще закрылся. После этого белорусы столкнулись с трудностями при открытии туристического шенгена — записаться в визовые центры Италии и Венгрии достаточно сложно.
В ответ на спрос появился новый вид организованных поездок — турфирмы предлагают свозить в визовый центр Испании в Москве.
Подавать документы на визу и забирать их в российской столице необходимо лично. Поэтому ехать туда придется два раза. Как правило, виза делается за пять рабочих дней.
«Взамен паспорта визовый центр выдает документ о нахождении паспорта в посольстве, с которым, как говорят в турфирмах, можно пересечь границу», — сообщили в РСТО и дополнили, что доказательств визитов в Испанию за последние 3−5 лет там не требуют.
Стоимость «шоптура за визами» не сообщается.
Кроме того, туристические шенгенские визы выдают в Беларуси визовый центр Греции и консульский отдел Франции, уточняют в РСТО.