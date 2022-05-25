закрыть
25 мая 2022, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы два простых способа ускорить похудение

1
  • 25.05.2022, 11:45
  • 1,508
Названы два простых способа ускорить похудение

Один из секретов для легкого сброса веса – это правильное время сна.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как ускорить похудение, и назвала два эффективных и простых способа, помогающих сбросить вес.

По словам специалистки, худеющим следует спать не менее семи часов в сутки и ложиться не позднее 11 часов вечера. «Таким образом мы не съедаем лишних порядка 380 килокалорий в день», — утверждает она.

Помимо сна, худеть помогает питьевой режим. Павлова советует перед едой и за едой пить не больше стакана воды, а основной массив жидкости употреблять равномерно в течение дня. «Выпивая слишком много воды перед едой, мы заметно разбавляем желудочный сок, — пояснила она. — Он быстро восстанавливается, но это все равно лишняя трата ресурсов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников