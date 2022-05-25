Лукашенковские чиновники стонут от санкций 3 25.05.2022, 11:57

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Экспорт обвалился.

Западные санкции и война в Украине способны снизить белорусский экспорт почти на треть в 2022 году. Такую оценку дал журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, пишет OL.

Вице-премьер уточнил, что страна возможно не досчитается в экспортной выручке $14 млрд до конца года.

Вице-премьер объяснил, что через промышленность санкции влияют на оптовую торговлю и грузоперевозки. Влияние на строительство косвенное, оно проявляется в недостатке финансовых ресурсов за счет закрытия внешнего финансирования. Серьезно пострадал банковский сектор и все сферы, связанные с туризмом.

Ранее сообщалось, что из-за санкций заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки. Речь идет о потерях в $16-18 млрд.

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