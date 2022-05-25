Изменит ход войны: зачем Украине американские MLRS 25.05.2022, 12:05

Главную роль в боях на востоке страны играет артиллерия.

Какую реактивную артиллерию Украина хочет получить от союзников, зачем она нужна и почему ее пока не дают – в материале РБК-Украина.

Фото: GettyImages

Украина четвертый месяц ожесточенно сопротивляется российскому вторжению. Благодаря героизму наших защитников враг был выбит из северных регионов. К концу весны наземное противостояние сосредоточилось на востоке и юге страны. Относительная локализация карты боевых действий привела и к смене их характера.

Поначалу оккупанты делали ставку на быстрое окружение и захват столицы силами механизированных подразделений при поддержке с воздуха. Путинский блиц-криг, как известно, провалился с огромными потерями.

Сейчас же армия РФ концентрирует силы на отдельных участках фронта, похоже, пытаясь прежде всего вытеснить ВСУ за административные границы Луганской и Донецкой областей и добиться хоть каких-то успехов на Запорожском направлении.

Главную роль в этих боях отыгрывает артиллерия. Россияне используют тактику "выжженной земли", методично обстреливая квадрат за квадратом перед тем как пустить в наступление бронетехнику и пехоту. Как показывает практика, их мало интересует, что находится впереди: позиции украинских военных или дома мирных жителей. К примеру, чтобы захватить Попасную и Волноваху оккупанты практически сравняли эти города с землей.

Наши защитники, в свою очередь, используют артиллерию точечно и со смыслом, пытаясь не только сохранить жизни гражданских, оказавшихся в серой зоне, но и экономить снаряды. Сдерживать противника отчасти помогают гаубицы "натовского" калибра, которые Украине передают США и другие союзники. О них и боевых дронах РБК-Украина рассказывало в прошлых сериях цикла о поставках западного оружия.

Однако для того, чтобы переломить ход войны и подготовить масштабное контрнаступление, Украине нужны американские MLRS (Multiple launch rocket system - ракетная система залпового огня). Именно поставки тяжелого вооружения определяют скорость нашей победы, неоднократно заявляли в Минобороны. С призывом наконец-то предоставить ВСУ реактивную артиллерию на днях снова выступил и президент Владимир Зеленский.

"Такие встречи (заявление прозвучало накануне заседания координационной группы по военной поддержке Украины, т.н. "Рамштайн-2", – ред.) – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – сказал глава государства.

"Длинная рука"

О каких именно системах идет речь? Еще в начале мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли отметил, что для Украины очень актуальны поставки пусковых установок М142 HIMARS и M270 MLRS, а также ракет к ним.

Главное их отличие от советских аналогов и их модификаций, которые стоят на вооружении украинской армии и оккупантов, в том, что эти системы многофункциональны. По сути это универсальные платформы. Их можно использовать как реактивные системы залпового огня (РСЗО), так и в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

Гусеничная M270 MLRS появилась в армии США еще в 1980-ых и с тех пор успешно применялась в ряде военных конфликтов: в Персидском заливе, Ираке, Афганистане и Сирии. Сейчас стоит на вооружении 14 стран мира. Облегченный вариант этой системы на колесном ходу получил название М142 HIMARS, используется в боевых действиях с 2005 года.

Несмотря на значительную разницу в возрасте после модернизации M270 MLRS получила сравнительно схожие технические возможности с более современной версией. Она также оснащена автоматической системой управления огнем, дополнительной защитой кабины, где находится экипаж из трех бойцов, и улучшенной пусковой установкой, что позволяет ей вести огонь GPS-управляемыми снарядами.

Основное различие между системами, кроме шасси и соответственно скорости, это боекомплект. HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или одну баллистическую, ее старший собрат – вдвое больше. При этом наличие у M270 MLRS двух пусковых секций позволяет использовать ее одновременно и как РСЗО, и как ОТРК. Задач для этих комплексов в обеих ипостасях сейчас очень много, сказал изданию военный аналитик и автор канала Armchair General UA Николай Белесков.

"Это большая дальность огня, значит возможность уничтожать цели в глубине обороны, не дожидаясь когда россияне подойдут и ударят соответствующей массой. Это возможность более эффективно уничтожать логистику. Мы бы с меньшими потерями оборону проводили и могли бы планировать наступательную операцию после ослабления с помощью этих систем российского боевого построения на максимальную глубину", – добавил он.

Обе системы ведут огонь одинаковыми снарядами, но при этом покрывают широкий спектр задач. Они могут выступать аналогами "Градов" и "Смерчей", используя неуправляемые боеприпасы на дальность до 45 километров, в том числе снаряженные противотанковыми минами. Управляемые ракеты M30 с кассетной боевой частью и M31 с фугасной уже "бьют" до 60 км и 84 км соответственно.

Но самый интересный боеприпас для нашей армии на сегодняшнем этапе войны – это баллистические тактические ракеты типа ATACMS, поражающие цели на расстоянии до 300 км. Они могли бы эффективно заменить комплексы "Точка-У" с куда меньшей дальностью (120 км), запасы которых по всей видимости уже на исходе. Такие ракеты нужны прежде всего для уничтожения объектов в тылу противника: от командных пунктов и логистических узлов до скопления вражеской техники и живой силы.

"Такая техника должна быть. Если мы говорим о контрнаступлении, то любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу. Линию фронта и фортификации сносят из того, что есть под рукой, но "длинная рука" должна быть для того, чтобы продолжить наступление. К сожалению, сейчас у нас ее не достаточно", – объяснил РБК-Украина военный эксперт и историк Михаил Жирохов.

Опасения и ожидания

Публично о необходимости поставок американских MLRS для украинской армии Владимир Зеленский заявил еще в середине апреля. Тогда же заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс намекнула, что Штаты рассматривают варианты вооружений, которые позволят ВСУ наносить удары на более далекие дистанции. Прозвучала эта реплика в контексте обсуждения о том, чем Украина может поразить военные аэродромы на территории РФ.

Такая возможность вызвала дискуссию в американском политикуме и среди западных союзников, и судя по всему затормозила весь процесс, как это ранее случилось с поставками МиГ-29, когда предварительные договоренности вылились в публичную плоскость раньше срока. По данным Politico, администрация Байдена затягивает передачу реактивной артиллерии Украине, опасаясь, что с ее помощью будут нанесены удары по России и Кремль расценит это как "эскалацию". Якобы это приведет к затягиванию войны или применению оружия массового поражения.

"В самих США есть разные мысли и взгляды. Кто-то говорит, что украинцы себя показали адекватными, и если будут наносить удары, то исключительно по военным целям. А есть другая точка зрения. Например, удар по Крыму. Некоторые побаиваются, что в ответ на массированные удары по Крыму будет демонстративное применение тактического ядерного оружия. Все это теоретически, но эту аргументацию очень сложно перебить. Чья точка зрения победит, мы очень скоро увидим", – отметил Николай Белесков.

Российские пропагандисты не на шутку встревожились на фоне новостей о том, что Украина может получить дальнобойные комплексы с баллистическими ракетами. Основной целью такого оружия они считают мост через Керченский пролив. Украинские эксперты соглашаются, что такой удар мог бы изменить ситуацию на юге, однако насколько это первоочередная задача на данном этапе – достоверно знает только военное руководство.

Михаил Жирохов, в свою очередь, считает, что ракеты ATACMS в обозримом будущем Украина не получит. Однако и в качестве реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и M270 MLRS нам очень нужны. Но только при условии, что прямо сейчас где-то заграницей на них уже обучаются расчеты из украинских бойцов. По его словам, эти системы, в отличие от советских, рассчитаны на то, что ими управляют профессиональные военные.

"Это же не просто навелся, стрельнул и хорошо. Если кто-то думает, что просто возьмут расчеты БМ-21 "Град" и посадят за американские системы, то нет. Возможно, прямо сейчас идет подготовка бойцов на них в других странах, и эти РСЗО приедут вместе с расчетами, тогда мы получим мгновенный эффект. Если у нас уже есть подготовленные расчеты, то на определенных направлениях они смогут переломить ситуацию", – уточнил эксперт.

Ожидалось, что о передаче MLRS договорятся 23 мая по итогам встречи координационной группы по военной поддержке Украины, в которую входят уже больше 40 стран. Однако министр обороны США Ллойд Остин, объявляя список новых поставок, о них не упомянул. Следующее заседание состоится уже 15 июня и, возможно, к тому моменту союзники таки смогут прийти к компромиссу по этому вопросу. Ведь уже сейчас приближается момент, когда без более тяжелого вооружения нам будет сложно кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Без этих систем мы окажемся в состоянии затяжной позиционной войны, когда россияне уже не смогут наступать, а мы все еще не сможем. Без огневой мощи наступать сложно, хотя обороняться мы сможем. Думаю, то, что происходит сейчас вокруг Попасной, Лисичанска и Северодонецка – это уже лебединая песня. Зависит, конечно, как это все закончится, но после этого они перейдут к обороне и все. Однако если мы не получим огневую мощь такую, как нужно, чтобы перейти в наступление, то выйдет патовая ситуация", – резюмировал Белесков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».