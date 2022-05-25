Воины-острожцы гоняют перепуганных оккупантов, уничтожая все их укрытия 4 25.05.2022, 12:19

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Впечатляющая работа украинской артиллерии попала на видео.

Украинские военные заставили российских военных бегать в панике в поисках укрытий, чтобы спастись от артиллерии ВСУ.

Соответствующее видео обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

На нем видно, как оккупанты бегают по своим позициям от одного полуразрушенного здания к другому, однако, благодаря разведывательному дрону, украинские бойцы их каждый раз находили, заставляя снова искать новое укрытие.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.

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