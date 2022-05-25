закрыть
25 мая 2022, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воины-острожцы гоняют перепуганных оккупантов, уничтожая все их укрытия

4
  • 25.05.2022, 12:19
  • 4,234
Воины-острожцы гоняют перепуганных оккупантов, уничтожая все их укрытия

Впечатляющая работа украинской артиллерии попала на видео.

Украинские военные заставили российских военных бегать в панике в поисках укрытий, чтобы спастись от артиллерии ВСУ.

Соответствующее видео обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

На нем видно, как оккупанты бегают по своим позициям от одного полуразрушенного здания к другому, однако, благодаря разведывательному дрону, украинские бойцы их каждый раз находили, заставляя снова искать новое укрытие.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников