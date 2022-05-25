В Белорусский независимый профсоюз в Солигорске пришли силовики

В Белорусский независимый профсоюз в Солигорске пришли силовики2
- 25.05.2022, 12:27
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В здании происходят обыски.
В Солигорске в главный офис Белорусского независимого профсоюза пришла милиция или сотрудники других органов.
Об этом сообщает Белорусское объединение рабочих (БОР).
Пришли силовики и в офис председателя БНП на ОАО «Беларуськалий» Александра Мишука.
«В данный момент в здании происходят обыски, сообщается о задержании председателя «БНП» ОАО «Беларуськалий» Александра Мишука. В данный момент в здание ни кого не допускают и от комментариев отказываются», — передает БОР.
В апреле КГБ и другие силовые органы провели обыски и аресты профсоюзных активистов.