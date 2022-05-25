закрыть
25 мая 2022, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Белорусский независимый профсоюз в Солигорске пришли силовики

2
  • 25.05.2022, 12:27
  • 2,096
В Белорусский независимый профсоюз в Солигорске пришли силовики

В здании происходят обыски.

В Солигорске в главный офис Белорусского независимого профсоюза пришла милиция или сотрудники других органов.

Об этом сообщает Белорусское объединение рабочих (БОР).

Пришли силовики и в офис председателя БНП на ОАО «Беларуськалий» Александра Мишука.

«В данный момент в здании происходят обыски, сообщается о задержании председателя «БНП» ОАО «Беларуськалий» Александра Мишука. В данный момент в здание ни кого не допускают и от комментариев отказываются», — передает БОР.

В апреле КГБ и другие силовые органы провели обыски и аресты профсоюзных активистов.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников