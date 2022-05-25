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Раскрыт секрет роскошных ванн, изготовленных для царя Иудеи

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  • 25.05.2022, 12:55
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Раскрыт секрет роскошных ванн, изготовленных для царя Иудеи

Ирод Великий был известен своими экстравагантными вкусами.

Царь, правивший Иудеей в первом веке до новой эры, запомнился и как деспот, и как величайший строитель в еврейской истории. В частности, он инициировал строительство Второго храма в Иерусалиме. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, посвящено камню, из которого были изготовлены две царские ванны.

Ранее считалось, что высококачественный алебастр, использовавшийся в древнем Иудейском царстве, был импортирован из Египта, — сообщает Ancient Origins. Но, используя самые современные инструменты химического анализа, ученые доказали, что ванны Ирода были сделаны из камня, добытого под Иерусалимом. Это в корне меняет представления о строительстве в древнем Израиле.

Одна из этих огромных ванн была установлена в царской крепости Кипрос недалеко от Иерихона, а другая — в его дворце в Иродионе, к югу от Иерусалима.

Пластичный алебастр можно использовать для изготовления сложных архитектурных или скульптурных форм. Этот материал бывает двух типов: кальцит и гипс. Кальцит-алебастр превосходен по внешнему виду и структурной стабильности, и именно его использовали Ирод Великий и элита того времени. При этом впервые источник кальцита в Израиле был найден лишь недавно — возле пещеры Теомим, на холмах близ Иерусалима, недалеко от города Бейт-Шемеш. Горную породу добывали здесь еще в 1500 году до новой эры.

Проанализировав с коллегами молекулярный состав алебастра, извлеченного из Теомим, археолог Аяла Амир доказала, что ванны весом 1,65 тонны, были вырезаны из местного камня.

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