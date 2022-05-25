«Командир нам ответил, что уедем домой только «двухсотыми» или «трехсотыми» 3 25.05.2022, 12:59

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Россияне массово сдаются в плен ВСУ, чтобы остаться живыми.

Российский военнопленный пожаловался на отсутствие возможности покинуть армию легально. Руководство РФ возвращает своих солдат домой либо в гробу, либо с ранениями. Поэтому россияне сдаются в плен, чтобы остаться живыми.

Об этом свидетельствует новое видео допроса пленного, обнародованное СБУ.

«Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми». Если мы попробуем убежать, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты», - жалуется оккупант.

Для всех россиян, кто тоже хочет остаться в живых, создана специальная телефонная линия - 2402.

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