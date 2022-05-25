В Бресте десантники будут форсировать Мухавец при поддержке авиации 7 25.05.2022, 13:02

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фото: belta.by

Лукашенковские военные тренируют наступательные маневры вблизи польской границы.

26 мая в рамках проверки сил реагирования в Бресте пройдут контрольно-тактические занятия для отлаживания взаимодействия сил специальных операций с авиацией. Десантные подразделения будут отрабатывать действия в городских условиях с преодолением водной преграды.

После этого десантные подразделения направятся на полигон «Брестский», сообщает глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Лукашенковские военные тренируют наступательные маневры вблизи польской границы.

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