В Бресте десантники будут форсировать Мухавец при поддержке авиации

В Бресте десантники будут форсировать Мухавец при поддержке авиации7
- 25.05.2022, 13:02
- 5,290
Лукашенковские военные тренируют наступательные маневры вблизи польской границы.
26 мая в рамках проверки сил реагирования в Бресте пройдут контрольно-тактические занятия для отлаживания взаимодействия сил специальных операций с авиацией. Десантные подразделения будут отрабатывать действия в городских условиях с преодолением водной преграды.
После этого десантные подразделения направятся на полигон «Брестский», сообщает глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Лукашенковские военные тренируют наступательные маневры вблизи польской границы.