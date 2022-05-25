Последнее большое наступление: армия РФ выдыхается 2 25.05.2022, 13:06

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The New York Times сообщила о преимуществе ВСУ.

После неудачной попытки захватить Киев российской армии приходится довольствоваться малыми достижениями и сосредотачиваться на менее амбициозных целях.

Как говорится в материале The New York Times, после месяца активного наступления на Донбассе РФ добилась ограниченного прогресса на восточном фронте. Основной целью здесь остается Северодонецк — самый восточный город, который остался под контролем Украины и с нескольких сторон открыт для ударов российской артиллерии.

Отмечается, что российским войскам не хватает сил, чтобы вести боевые действия одновременно во многих районах. Зона самых тяжелых боев охватывает только 120 км и приходится на города: Славянск, Краматорск и Северодонецк.

РФ сосредотачивает усилия на Славянске, что позволило бы взять в окружение десятки тысяч украинских военных.

Украинское военное командование ожидает осады, подобной мариупольской. Вероятнее всего, бойцы ВСУ будут удерживать Северодонецк настолько долго, насколько это будет возможно и наносить как можно больше потерь российской армии.

Но всего этого РФ недостаточно, чтобы взять Донбасс под полный контроль, если война затянется, российская армия столкнется с еще большими проблемами.

Вместе с тем, сообщается, что россияне наносят потери украинским войскам, но при этом российская армия также теряет личный состав и технику. В то же время, ВСУ продолжает получать западное оружие, которое можно будет использовать для контрнаступления.

Также у Украины лучше налажена ротация личного состава, по сравнению с РФ. Путин не решился объявлять всеобщую мобилизации, и ВС РФ ведут войну количеством военнослужащих, близким к мирному времени.

Чем дальше продвигаются войска, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине часть российских войск будет передислоцирована для обороны уже занятых земель.

Россияне располагают ограниченным временем, чтобы добиться ощутимых успехов. После этого ВС РФ будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Из-за недостаточного количества военных и техники, битва за Донбасс, вероятно, станет последним крупным наступлением в этой войне.

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