Буря из Польши мчится в Беларусь 1 25.05.2022, 13:08

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иллючстрационное фото

Какими будут последствия?

Синоптики продлили желтый уровень опасности в Беларуси на 26 мая. К белорусам возвращаются грозы, дожди и ветер. Где и когда будет хуже всего?

«26 мая (четверг) в отдельных районах страны ожидаются грозы и сильные дожди, в дневные часы местами по стране – усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — сообщили специалисты Белгидрометцентра.

Синоптики предупредили о приближении гроз в отдельные районы Гродненской и Брестской областей еще 25 мая. А все из-за атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, которые перемещаются из Европы.

Например, бури уже пару дней как накрыли Польшу. Погода «обрадовала» целым набором — дождями, молниями и сильным ветром. То же самое ждет и белорусов.

В Белгидромете отметили, что в четверг 26 мая днем скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. Вероятно, будет облачно с прояснениями.

Температуру воздуха ночью обещают до +7..+13°С, днем она поднимется до +16..+22°С.

В пятницу, 27 мая условия также не особо порадуют. Будет облачно с прояснениями и на большей части территории страны пройдут дожди.

Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +6..+12°С, днем +13..+20°С.

В субботу 28 мая погодные условия все еще не успокоится. Временами — дожди, а ветер юго-западный порывистый, днем местами все тот же сильный порывистый.

Температура ночью опуститься до +4..+10°С, днем поднимется всего до +10..+17°С.

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