«Как казаки рашистов гоняли» 25.05.2022, 13:15

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Три видео от ВСУ с фронтов войны против России.

30 отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского выложила подборку эпизодов артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов.

На кадрах захватчики поодиночке и малыми группами пытаются укрыться от "прилетов".

На втором видео 45 отдельная артиллерийская бригада также показала нанесение огневого поражения по оккупантам:

"Будни гармашей. Крошим орков на удобрения. На видео – хронология взаимодействия аэроразведчиков с артиллеристами бригады. Они летают – мы уничтожаем", – объяснили военные происходящее на видео.

28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода выложила ролик с уничтожением БМП-3 армии России с полным боекомплектом "где-то на юге Украины":

Подборку опубликовал сайт liga.net.

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