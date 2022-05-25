«Как казаки рашистов гоняли»
- 25.05.2022, 13:15
- 3,436
Три видео от ВСУ с фронтов войны против России.
30 отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского выложила подборку эпизодов артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов.
На кадрах захватчики поодиночке и малыми группами пытаются укрыться от "прилетов".
На втором видео 45 отдельная артиллерийская бригада также показала нанесение огневого поражения по оккупантам:
"Будни гармашей. Крошим орков на удобрения. На видео – хронология взаимодействия аэроразведчиков с артиллеристами бригады. Они летают – мы уничтожаем", – объяснили военные происходящее на видео.
28 отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода выложила ролик с уничтожением БМП-3 армии России с полным боекомплектом "где-то на юге Украины":
Подборку опубликовал сайт liga.net.