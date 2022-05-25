Санкции ЕС остановили 30% белорусского автопарка

Санкции ЕС остановили 30% белорусского автопарка3
- 25.05.2022, 13:16
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Также полностью прекращены перевозки в направлении Украины.
Санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских и европейских перевозчиков, оставили без работы порядка 30% отечественного автопарка. Об этом сообщил первый вице-премьер Николай Снопков. Также полностью прекращены перевозки в направлении Украины.
«Автомобильный транспорт — полностью прекращены перевозки в украинском направлении. С 8 апреля Евросоюзом введен запрет для белорусских и российских компаний на перевозки грузов в пределах Евросоюза, в том числе транзитом. Вследствие этого грузооборот автотранспорта за 4 месяца снизился на 9%. Оказалось не задействовано порядка 30% автопарка», — сказал он, передает БелТА.