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Санкции ЕС остановили 30% белорусского автопарка

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  • 25.05.2022, 13:16
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Санкции ЕС остановили 30% белорусского автопарка

Также полностью прекращены перевозки в направлении Украины.

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских и европейских перевозчиков, оставили без работы порядка 30% отечественного автопарка. Об этом сообщил первый вице-премьер Николай Снопков. Также полностью прекращены перевозки в направлении Украины.

«Автомобильный транспорт — полностью прекращены перевозки в украинском направлении. С 8 апреля Евросоюзом введен запрет для белорусских и российских компаний на перевозки грузов в пределах Евросоюза, в том числе транзитом. Вследствие этого грузооборот автотранспорта за 4 месяца снизился на 9%. Оказалось не задействовано порядка 30% автопарка», — сказал он, передает БелТА.

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