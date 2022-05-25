ДТП в Щучине: Машина взлетела в воздух, вспахала газон и вернулась на дорогу 3 25.05.2022, 13:33

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Авария произошла из-за того, что водитель просто заснул за рулем.

Необычное ДТП сняла камера наблюдения в Щучине, пишет Newgrodno.by. Там легковой автомобиль фактически взлетел в воздух, на полной скорости вылетев на обочину.

По информации издания, авария произошла еще 19 мая на объездной дороге в районе предприятия «Праймлинк». На кадрах видно, как легковое авто на высокой скорости влетает на обочину, однако не останавливается, а продолжает буквально «лететь» по газону, разбрасывая вокруг землю и пересекая тротуар. В конце концов машина с разбитым капотом и задним бампером вновь возвращается на проезжую часть, но дальше уже не едет.

Издание «АвтоГродно» сообщает подробности: внутри легковушки Peugeot 607 находились водитель и пассажир. Оба сейчас лежат в больнице, серьезных травм они не получили. Авария произошла из-за того, что водитель просто заснул за рулем.

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