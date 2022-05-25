закрыть
25 мая 2022, среда, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ДТП в Щучине: Машина взлетела в воздух, вспахала газон и вернулась на дорогу

3
  • 25.05.2022, 13:33
  • 3,798
ДТП в Щучине: Машина взлетела в воздух, вспахала газон и вернулась на дорогу

Авария произошла из-за того, что водитель просто заснул за рулем.

Необычное ДТП сняла камера наблюдения в Щучине, пишет Newgrodno.by. Там легковой автомобиль фактически взлетел в воздух, на полной скорости вылетев на обочину.

По информации издания, авария произошла еще 19 мая на объездной дороге в районе предприятия «Праймлинк». На кадрах видно, как легковое авто на высокой скорости влетает на обочину, однако не останавливается, а продолжает буквально «лететь» по газону, разбрасывая вокруг землю и пересекая тротуар. В конце концов машина с разбитым капотом и задним бампером вновь возвращается на проезжую часть, но дальше уже не едет.

Издание «АвтоГродно» сообщает подробности: внутри легковушки Peugeot 607 находились водитель и пассажир. Оба сейчас лежат в больнице, серьезных травм они не получили. Авария произошла из-за того, что водитель просто заснул за рулем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников