Украинские артиллеристы с помощью аэроразведки «перемололи» целое подразделение оккупантов 1 25.05.2022, 13:40

3,536

Блестящая работа ВСУ попала на видео.

Воины 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали атаку на позиции оккупантов. Ее реализовали во взаимодействии артиллерии и аэроразведки.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Будни пушкарей - крошим орков на удобрения. На видео – хронология взаимодействия аэроразведки 15 ГУ ДВКР и Азова с артилеристами бригады. Они летают – мы уничтожаем", - говорится в сообщении.

"Птички" аэроразведки фиксировали позиции оккупантов с воздуха, определяли цели, по которым ударили украинские артиллеристы. "Видишь врага? А он есть", - отмечают воины в видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».