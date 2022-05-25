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О действительно важном

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  • Владимир Пастухов
  • 25.05.2022, 13:47
  • 2,924
О действительно важном
Владимир Пастухов

Что действительно волнует — паранойя Путина, депрессия Путина, мизантропия Путина.

Вот уже и бывшие британские разведчики подключились к публичной дискуссии о здоровье Путина. Боюсь, я не могу сегодня соответствовать общему настроению. Есть три темы, которые мне полностью безразличны:

- здоровье Путина (как в негативе, так и в позитиве);

- семья Путина (жены, дочки, любовницы, дочери любовниц и так далее);

- деньги Путина (включая дворцы, яхты и прочую утварь).

Богатство путинских элит – секрет Полишинеля, и в каждой новой истории о новой дочке, внучке, жучке и так далее для меня все меньше действительно важного. Допускаю, что с чьей-то точки зрения все это крайне значимая для общественности информация. Но лично я пропускаю ее мимо ушей и давно перестал следить за публикациями о том, где, кто, чего и сколько нашел у Путина или его окружения. Свое мнение об этих людях я давно составил, а смаковать подробности у меня нет ни времени, ни желания. Что же касается его здоровья, то я не считаю нужным вмешивать Бога в решение тех проблем, которые люди должны научиться решать сами.

Но есть три вещи, которые меня волнуют и о которых я думаю непрерывно:

- паранойя Путина;

- депрессия Путина;

- мизантропия Путина

Меня беспокоят не те, кто оплачивает его дворцы или трудоустраивает его женщин, а те, кто внушает ему, что в Украине окопались "американские нацисты", что бить надо обязательно первым и что бабы еще нарожают новых "бурятов". Я хочу понять, откуда появилась у него эта мания преследования, усугубленная манией величия, и каким образом ей удалось придать форму массового психоза. Вот это для меня действительно важно.

Владимир Пастухов, Telegram

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