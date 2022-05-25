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В какие страны режим наращивает поставки засекреченного экспорта

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  • 25.05.2022, 13:56
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В какие страны режим наращивает поставки засекреченного экспорта

Возможно, это санкционные товары.

Белстат еще в прошлом году засекретил экспорт товаров по тем отраслям, которые попали под санкции. В первом квартале этого года страна продолжила поставки засекреченных товаров. Например, в Украину и Нидерланды такие поставки составили более 80% от всего экспорта. Но в марте торговля с основными партнерами резко упала, а вместе с ней — и секретный экспорт. Журналисты zerkalo.io изучили, что происходило в торговле с момента введения санкций в прошлом году, и спросили эксперта, значит ли резкий рост скрытого экспорта, что Беларусь продолжает торговать подсанкционными товарами.

В прошлом году резко подскочил объем скрытого экспорта в основные страны-партнеры

Если сравнить данные по общему объему экспорта в прошлом году и по сумме тех экспортных товаров, по которым Белстат дает разбивку, окажется, что засекреченные продажи за границу выросли в разы. Так, скрытая торговля в Россию увеличилась в прошлом году в 15 раз, а в Украину и Нидерланды — в несколько тысяч раз. В Украину в 2020 году скрытого экспорта отправили на 1,2 млн долларов, а в 2021-м — на 4,2 млрд. В Нидерланды — 297 тысяч и 1,9 млрд соответственно.

В общей сложности в Беларуси скрыли статистику по 87% прошлогоднего экспорта в Нидерланды, Украину — по 77,5%, Германию — 52,5%, Великобританию — 34%, Польшу — 23%, Россию -14,7%.

Что это за секретный экспорт. В статистике и раньше часть экспортных поставок была засекречена, но она, как правило, занимала малую долю. Например, в 2020 году в Германию она составила 3,38% от общего объема проданных товаров в эту страну, а в Украину — 0,04%.

После принятия Евросоюзом секторальных санкций в июне прошлого года и введения ограничительных мер со стороны США в белорусской статистике стали скрывать данные по экспорту нефтепродуктов и калийных удобрений. А заодно — пластмассы, резины и изделий из них, продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей, машин и оборудования для них, и средств наземного транспорта. Многие предприятия этих отраслей находятся под санкциями стран Запада. Среди них, оказавшиеся в черных списках в прошлом году МАЗ, БЕЛАЗ, «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания», «Гродно Азот».

В этом году секретная торговля продолжилась

Основная часть прошлогодних санкций начала действовать с этого года. А с началом войны в Украине санкционное давление на Минск усилилось. Тем не менее в этот период продолжилось активное сотрудничество с основными торговыми партнерами, а объем скрытого экспорта в некоторые страны оставался довольно высоким.

Больше всего засекреченного экспорта в первом квартале этого года было в торговле с Нидерландами — 86% от общего стоимостного объема поставленных туда товаров. На втором месте оказалась Украина, скрытые поставки туда составили 80% всего экспорта. Доля скрытого экспорта в Польшу составила 20%, а в Россию — 15%.

Но по суммам, которые мы заработали от таких поставок, в лидерах были Украина, Россия и Нидерланды.

Секретная торговля в некоторые из этих стран в процентном соотношении не сильно уменьшилась и с началом войны в Украине. Например, она составила почти 60% экспорта в Нидерланды, 32% — в Украину, 24% — в Польшу и 16% в Россию. Но в целом экспорт в самые популярные для белорусской продукции страны резко просел, за исключением Польши.

Из всего этого нельзя сделать однозначный вывод о том, что наши крупнейшие торговые партнеры продолжают покупать продукцию компаний, попавших под санкции. Однако в значительной степени именно подсанкционные товары входят в скрытый экспорт. Это можно увидеть на примере Нидерландов, так как традиционно бòльшую часть экспорта туда составляли нефтепродукты. А в Германию, кроме прочего, Беларусь поставляла сырую нефть, добытую на территории нашей страны.

Эксперт: «Скорее всего, это и есть подсанкционные товары»

В значительно степени скрытый экспорт — это и есть торговля товарами, которые формально попали под санкции, соглашается старший экономический сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— Мы не можем быть уверенными на сто процентов, что это именно подсанкционные товары, но чем-то другим это вряд ли можно объяснить, — говорит экономист.

Эксперт уточняет, что в постановлении ЕС, принятом 2 марта этого года, сказано, что запрет на импорт в страны Евросоюза и другие новые ограничительные меры затрагивают все контракты, заключенные после этой даты. А те, что были заключены ранее, могут продолжать исполняться до 4 июня.

Это значит, что санкции, введенные после начала войны в Украине могли еще не начать действовать в полной мере. Более того, это же касается некоторых ограничений, введенных в прошлом году. Тогда тоже была оговорка, что они действуют только в отношении новых контрактов. Сейчас может продолжаться торговля по долгосрочным договорам, заключенным до принятия санкций.

— В торговле с теми же Нидерландами, помимо нефтепродуктов, остальные позиции занимают очень малую долю. Поэтому, наверняка, даже в первом квартале этого года экспорт туда шел, в том числе по подсанкционным позициям. В значительной мере я это связываю с оговоркой, указанной в постановлении ЕС от 2 марта, — комментирует Дмитрий Крук.

В то же время эксперт указывает на заметное проседание экспорта в марте. В Нидерланды, например, в январе и феврале белорусы экспортировали товаров в среднем на 220 млн долларов, а в марте — всего на 57 млн долларов. Похожая динамика наблюдается в экспорте в Германию и Украину.

— В этом плане нельзя сказать, что санкции не действуют. Как раз пример Нидерландов лучше всего визуализирует их влияние. Тем не менее нет основания ожидать резкого обнуления экспорта с учетом оговорки в указанном ранее постановлении ЕС, — говорит экономист.

— Что касается скачка экспортной выручки в Польшу в марте, с одной стороны, экспортная корзина туда чуть более диверсифицирована, продолжает эксперт. — На сто процентов утверждать, что это именно подсанкционные товары, не возьмусь, но с большой вероятностью, думаю, что это так.

Статистика показывает также взрывной рост экспорта подсанкционных товаров в Украину во второй половине прошлого года, и резкое падение его после начала войны, отмечает экономист.

— В основном это происходило за счет нефтепродуктов (хотя не только они туда шли). Сейчас эта лавочка закрылась — и произошло тотальное обрушение экспорта в Украину. Против примерно 600 млн экспортной выручки ежемесячно в ноябре-декабре прошлого года в марте она составила 10,3 млн долларов. На фоне войны это вполне ожидаемо, — комментирует Дмитрий Крук.

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