Вместо KFС в Беларуси может появиться BFC 3 25.05.2022, 14:29

2,792

Подана заявка на регистрацию нового товарного знака.

Один из франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFС в Беларуси – компания «Бел Фуд Сервис» – еще в середине марта подала заявку на регистрацию товарного знака и логотипа BFC, визуально похожего на KFС.

У сети KFС в Беларуси работает два франчайзи: «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток». Еще в начале марта после тотального закрытия бизнесов многих иностранных компаний в России, KFС также сообщила о прекращении работы в этой стране, пишет сайт belretail.by.

Однако сообщалось, что в Беларуси компания продолжит работать. Но, судя по всему, один из франчайзи решил перестраховаться и 16 марта подал заявку на регистрацию нового товарного знака.

Заявку можно найти на сайте Национального центра интеллектуальной собственности.

Компания пока не ответила на запрос журналистов по поводу данного факта.

Возможно, компания «Бел Фуд Сервис» собирается сменить свой корпоративный логотип, который сейчас выглядит вот так:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».