«Сначала говорили о временной приостановке работы, а потом всем предложили уволиться» 1 25.05.2022, 14:06

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Фото: Gazetaby.com

Что происходит в белорусской сети магазинов Jysk?

Прошло больше месяца, как сеть магазинов Jysk приостановила работу на неопределенный срок. «Наша Ніва» поинтересовалась, что сейчас с сотрудниками и обсуждается ли возможное открытие.

В одном из магазинов рассказывают, что о временной приостановке работы с 18 апреля им сообщили заранее, пообещав, что по крайней мере за май все получат зарплату по полной ставке.

«Ближе к закрытию планы изменились. Сначала нам стали говорить, что переведут на 0,25 ставки, что увольнять не будут, а будем чего-то ждать. Потом и это все поменялось.

Магазины приостановили работу, приехал директор и предложил всем уволиться по соглашению сторон. Нам говорили: «Ну что толку вам сидеть? Мы вас всех переведем на 0,25 ставки, но какой смысл сидеть и ждать неизвестно чего». Поэтому нам предложили лучше уволиться по соглашению сторон и получить в таком случае по три зарплаты в качестве компенсации», — вспоминает одна из сотрудниц.

По ее словам, работники магазина, где она работала, так и поступили. Однако компенсацию в размере трех зарплат получили не все.

«Тем, у кого в ближайшее время заканчивался контракт, просто сообщили, что его продлевать не будут, поэтому некоторые, уже бывшие сотрудники, смогли получить только компенсацию за неиспользованный отпуск».

Девушка отмечает, что некоторое время после закрытия они продолжали ходить на работу, поскольку нужно было разобраться с теми остатками товара, которые остались нераспроданными.

«Оставшийся товар из трех магазинов Минска увезли в один. Насколько мне известно, в ближайшее время компания планирует возобновить работу одного магазина, чтобы максимально избавиться от остатков. Поэтому не исключаю, что по крайней мере в одном из трех магазинов какая-то часть сотрудников до сих пор осталась. Возобновление работы магазина в Шабанах на время каких-то распродаж точно не планируется».

Финальная распродажа, предполагается, будет в первой половине июня.

Наш второй собеседник работает в Jysk на Каменной Горке. По его словам, даже после 18 апреля часть работников продолжала работать в обычном режиме.

«Наш магазин в некотором смысле продолжал работу непрерывно, так как нужно было заниматься вопросами возврата товара и гарантийных обязанностей. Естественно, что для такого объема работы понадобилась лишь небольшая часть персонала. Остальных на месяц отправили в социальный отпуск», — говорит мужчина.

Пока неизвестно, что будет с теми, кто до сих пор работает в Jysk.

«Пока людей в нашем магазине не сокращают, но они сами потихоньку уходят. Сейчас увольняются те, кто уже успел найти другую работу или просто не хочет находиться в состоянии неопределенности. Увольняются только по личному желанию, поэтому никакой компенсации не получают.

Что будет после финальной распродажи — неизвестно. Ведь это те решения, которые принимаются не на Минском уровне», — подытожил наш собеседник.

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