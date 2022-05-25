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Телескоп Hubble сфотографировал уникальное место во Вселенной

  • 25.05.2022, 14:12
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Телескоп Hubble сфотографировал уникальное место во Вселенной

Оно находится относительно близко к Земле.

Космический телескоп Хаббл сфотографировал уникальное скопление звезд, которое расположено близко к Земле.

Как сообщается на сайте обсерватории, шаровое скопление "Лиллер 1" находится всего в 30000 световых лет от Земли - относительно близко по астрономическим меркам. "Лиллер 1" находится в "выпуклости" Млечного Пути, плотной и пыльной области в центре нашей галактики.

По словам ученых, "Лиллер 1" - особенно интересное шаровое скопление, потому что, в отличие от большинства в своем роде, оно содержит смесь очень молодых и очень старых звезд.

Как сообщается, шаровые скопления обычно содержат только старые звезды, некоторые из которых почти так же стары, как сама Вселенная. Вместо этого Liller 1 содержит как минимум две отдельные звездные популяции с заметно разным возрастом: самой старой из них 12 миллиардов лет, а самой молодой - всего 1-2 миллиарда лет. Это привело астрономов к выводу, что эта звездная система способна формировать звезды в течение необычайно длительного периода времени.

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