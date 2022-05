Зачем Венгрия ввела чрезвычайное положение? 7 Дмитрий Тужанский, «Главред»

Три важные детали.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине, начиная с полуночи в ночь на среду, 25 мая.

Первое - это чрезвычайное положение (или если дословно - то чрезвычайная ситуация), а не военное положение. К сожалению, манипуляция по введению именно военного положения в Венгрии является результатом безответственной манипуляции на уровне венгерского правительства. На официальной странице Виктора Орбана в Facebook, как и в его объявлении чрезвычайного положения использована формулировка "чрезвычайное военное положение" ("háborús veszélyhelyzetet"). Эта же формулировка распространена на официальных страницах правительства.

Но примечательно, что в законодательстве такой формулировки нет. Вот так звучит обновленная 53 статья Конституции: "A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet - és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be".

Переводится так: правительство объявляет чрезвычайное положение в случае... и дальше идет перечисление, "вооруженного конфликта", "войны", "гуманитарной катастрофы в соседней стране".

Второе - хоть провозглашенное Орбаном чрезвычайное положение из-за войны в соседней стране начало действовать в ночь на среду, но и это, похоже, является новостью, в том числе для многих венгров сейчас. Потому что более 2 лет в Венгрии уже действует чрезвычайное положение. Оно было введено в 2 попытки с определенными изменениями как раз в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний раз это чрезвычайное положение было продлено в декабре 2021 года и оно должно было действовать до 31 мая этого 2022 года включительно.

Важная деталь: нынешнее чрезвычайное положение из-за ковида в Венгрии действует даже в условиях, когда фактически все карантинные ограничения (ношение масок в помещениях, большие митинги и тому подобное) отменены еще с начала марта. Сейчас получается, что одно чрезвычайное положение сменяет другое.

Третье - введение нового чрезвычайного положения из-за войны в Украине не является экстраординарной новостью для всех, кто следит за действиями команды Орбана. Почему? Потому что об именно таком чрезвычайном положении и таких его основаниях заговорили еще во второй половине апреля этого года, через 2 недели после выборов (3 апреля). Тогда руководитель администрации Виктора Орбана Гергей Гуйяш анонсировал поправку к Конституции (№10), согласно которой было предложено, что чрезвычайное положение может быть введено из-за войны, военного конфликта или гуманитарной катастрофы в соседней стране. До сих пор таких оснований венгерское законодательство не предусматривало. Ну не мог же Виктор Орбан дальше продолжать чрезвычайное положение на основании коронавируса...

Следовательно, венгерский парламент конституционным большинством (136 голосов из 199), которое имеет правящая команда Фидес-КДНП, проголосовал эту поправку к Конституции, и Виктор Орбан с чистой совестью и обеспокоенным лицом ввел еще одно чрезвычайное положение.

В предыдущем пункте описан юридический момент, почему сейчас, а не скажем 24, 25 или 26 февраля, когда для многих в Европе началась война в Украине (а не в 2014 году). Или не 31 мая или 1 июня, когда должен был выйти срок предыдущего чрезвычайного положения. Впрочем, есть и другой момент, почему именно сегодня, а не скажем неделю назад, когда Виктора Орбана уже избрали премьером.

Дело в том, что именно накануне было утверждено новое правительство. И ключевая "легенда", "миссия" этого правительства Орбана - спасать Венгрию от войны в Украине, его последствий, чтобы вдруг кто-то не задумал "втянуть Венгрию в войну в Украине", не заставил Венгрию "платить цену войны в Украине". Все эти фразы в кавычках являются цитатами слоганов команды Орбана, с которыми та одержала шокирующую 4-ю подряд победу на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля. Show must go on!

Конечно, возникают вопросы, для чего тебе чрезвычайное положение в ситуации, когда ты и так контролируешь всю страну, имеешь конституционное большинство в парламенте и все такое. На самом деле, есть еще один важный момент - личный властный комфорт Виктора Орбана, его фирменный, я бы сказал, волюнтаризм. Ведь чрезвычайное положение дает правительству возможность выпускать декреты и корректировать отдельные законы, подменять собой власть в ситуации, когда эта подмена не обязательна, потому что ты уже и так являешься всей властью в Венгрии. Конечно, у венгерского премьера все это опишут критической необходимостью быть оперативными, стремительными в спасении страны. И спасать эту страну должен Виктор Орбан лично, и никто другой. SuperOrban или SuperViktor, если хотите.

Именно так - это властный рефлекс, а еще воплощение заповеди о том, что новая избирательная кампания начинается сразу после окончания предыдущей.

Еще, конечно, чрезвычайное положение позволяет власти практически ограничить себя от надоедливых информационных запросов журналистов и кучи другого демократического антуража. Но это, конечно, мелочи. Никто давно уже в современной Венгрии на это не обращает внимания, даже оппозиция. Разве что немногочисленные журналисты и гражданское общество.

Почему Орбан сформулировал именно так? Вариантов может быть несколько. Например, чтобы дополнительно драматизировать ситуацию, а затем повысить вес собственных усилий по спасению страны и так далее. Чистая политика. Подобное-привычная вещь для правящей команды Венгрии.

К примеру, до сих пор венгерские чиновники везде рассказывают, что Венгрия запрещает транспортировку оружия для Украины своей территорией, хотя юридически венгерское правительство запретило (решение от 7 марта) передавать оружие Украине непосредственно через украино-венгерскую границу, но нет запрета передавать Украине непосредственно через эту границу нелетальное оборудование, а также разрешена транспортировка оружия для Украины по территории Венгрии, к примеру, для передачи впоследствии через Словакию или Румынию. Это разъяснение не так давно распространяли близкие к правительству Венгрии медиа и политики.

