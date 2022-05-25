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Американские аналитики: Россия готовит на Донбассе три «котла»

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  • 25.05.2022, 14:12
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Американские аналитики: Россия готовит на Донбассе три «котла»

Россияне начали постоянное продвижение в этих районах.

В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить Вооруженные Силы Украины на Востоке, пишет сайт телеканала 24tv.ua.

В то же время российские силы пытаются обеспечить меньшие окружения, которые могут позволить им достигать постепенного и размеренного прогресса.

Вооруженные силы России пытаются одновременно добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о трех "котлах":

более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск);

Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Россияне начали постоянное продвижение усилий в этих разных окружениях, но не достигли ни одного серьезного "прорыва". Оккупантам не удалось обеспечить безопасность границ Донецкой области или захватить весь Донбасс.

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