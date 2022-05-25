Головченко: Беларусь поставляет оружие России

Головченко: Беларусь поставляет оружие России10
- 25.05.2022, 14:20
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Лукашенковский «премьер-министр» проговорился.
«Премьер-министр» режима Лукашенко Роман Головченко заявил, что Беларусь поставляет оружие Российской Федерации.
Об этом сообщает «Радыё Свабода».
По словам «премьера», белорусское оружие востребовано не только внутри страны, но и «для нужд Российской Федерации».
Головченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК: «Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. Но ВПК Беларуси не первый год под санкциями».
По его словам, для этого производители «занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями».
Напомним, что режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам и дислокации своих военных подразделений.