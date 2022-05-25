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Мысли Путина вслух

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  • Виталий Портников, «Крым.реалии»
  • 25.05.2022, 14:30
  • 8,280
Мысли Путина вслух
Виталий Портников

Что сказал Медведев о войне и почему это важно.

Заместитель председателя российского Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что сама идея о возвращении Крыма в состав Украины является поводом для «начала полноценной войны». Примечательно, что Медведев так отреагировал вовсе не на заявления украинских руководителей, утверждающих, что победой Украины в этой войне будет восстановление ее территориальной целостности. Нет, эта реакция на так называемый итальянский мирный план — предложения руководства Италии о повестке переговоров между Россией и Украиной об окончании войны.

В Европе, как видим, политики продолжают думать, что в Кремле кто-то озабочен сохранением лица и возвращением к нормам международного права. А в Кремле все наоборот: Медведев, похоже, уверен, что это весь остальной мир должен воспринимать международное право так, как это нравится ему и Путину. Иначе — война. И такой подход не должен меняться: «в России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — утверждает Дмитрий Медведев.

Заявление одного из ключевых игроков в путинском окружении, думаю, просто обязывает нас смотреть на ситуацию реалистично. Во-первых, российское руководство не рассматривает вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины даже теоретически. У Путина, уверен, совершенно противоположная цель — применить «крымскую модель» к другим украинским регионам и уже в этом случае вновь говорить о посягательстве на российскую территориальную целостность. Во-вторых, вопрос Крыма является для Путина экзистенциальным, так как именно оккупация и аннексия Крымского полуострова во многом позволила сформировать современный российский режим.

В «докрымской» России еще позволялись отдельные очаги свободомыслия, и человек, не согласный с официальной повесткой дня сходу не объявлялся «национал-предателем». Но после оккупации Крыма великодержавная повестка стала определять не только поведение государства и его пропаганды, но и поведение общества. Для Путина отказ от Крыма — это отказ от собственного режима как такового.

В одном, думаю, Дмитрий Медведев ошибается: в той России, которая возникнет на руинах современного авторитарного режима, будет в буквальном смысле слова конкуренция политических сил, которые станут соревноваться в рецептах возвращения страны к сотрудничеству с соседями и цивилизованным миром. И мало кому в этой ситуации, уверен, Крым будет казаться российским.

Но все это — спустя годы. А пока что нужно признать, что у Москвы и Киева диаметрально противоположные представления о том, что вообще должны обсуждать участники переговоров — потому эти переговоры и застопорились. Для Украины смысл переговоров — добиться прекращения войны, восстановления своей территориальной целостности и права на суверенное развитие. Для России переговоры, похоже, должны свестись, по меньшей мере, к отказу Украины от суверенитета и признанию оккупированных территорий российскими. Именно поэтому продолжают разговаривать пушки, а не дипломаты.

Виталий Портников, «Крым.реалии»

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