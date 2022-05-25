Какие жировки получили уехавшие из страны белорусы 25.05.2022, 14:39

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Новый «сюрприз» от властей.

В предпоследний день марта мы узнали новое-неожиданное. Все белорусы, кто уехал жить за границу и не работает на родную страну, получат «тяжелые» жировки — такие, где нет и намека на субсидированные тарифы. Новость вызвала резонанс: диво ли, часть решений вступала в силу раньше, чем был опубликован документ, — с 1 марта. И вот настало время узнать, успели ли ответственные службы «обсчитать» всех уехавших, пишет onliner.by.

На переезд в Польшу Виталий решился не сразу: много раз примерялся, изучал условия, а потом, закрыв все вопросы в Беларуси и уволившись с работы, махнул в страну-соседку. Все концы не обрубал: все-таки родственники и друзья остались в Минске. А еще — квартира в новостройке.

«Коммуналка» за 43-метровую квартиру, в которой, по сути, никто не живет, была совсем небольшой: в марте Виталий заплатил 38 рублей за все (это не включая платежи в ТС). А вот апрельская жировка оказалась куда солиднее. За свой «заграничный» месяц минчанин получил счет в 67,20 рубля.

— Хоть я и не живу в квартире, но на всякий случай накидываю пару кубов воды на каждый счетчик, нули не оставляю. Видимо, за счет этого, а также отопления и вышла доплата. Не скажу, что меня это сильно расстроило или ударило по кошельку, но просто странно, нелогично, что квартира, которая пустует и в которой никто не пользуется услугами, вдруг стала дорожать, — отмечает молодой человек.

Татьяна уехала из Минска 16 марта и ровненько попала в ту самую категорию, которую теперь считают по-новому. А считать есть что: 90 «квадратов» в новом доме. И изменения не заставили себя ждать: 98 рублей превратились в 118.

— По сути, разница только в подогреве воды и отоплении, — объясняет девушка. — Если нет расхода воды (так как ты уже уехал), то здесь не будет переплат. По отоплению неплохо бы счетчики поставить, тогда не будут считать так много, у меня не стоят пока что, но такой вариант рассматриваю.

Хочу заметить, что изменения в жировке произошли не потому, что я считаюсь тунеядцем. Я воспитываю ребенка в возрасте до 7 лет, поэтому причина точно в выезде. А еще в квитанции есть сноска и номер постановления, почему мне так начислили:

«Уважаемый плательщик! Обращаем внимание! В соответствии с решением администрации Московского района г.Минска от 04.05.2022 №1483 начисление платы за коммунальную услугу — горячее водоснабжение, теплоснабжение (отопление) и газоснабжение — произведено по тарифу, обеспечивающему полное возмещение».

Игнат, который за 2021—2022 годы провел в Беларуси от силы дней десять, признается, что поначалу даже не заметил, что его платежка «потяжелела». И только присмотревшись повнимательнее, парень обнаружил разницу в 13 рублей: «За отопление взяли по полной».

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