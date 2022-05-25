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Экономист: Белорусские банки находятся в критической ситуации

  • 25.05.2022, 15:04
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Экономист: Белорусские банки находятся в критической ситуации

Люди предпочитают хранить деньги в долларах.

Премьер-министр Беларуси заявил, что основные свои сбережения хранит в белорусских рублях, «хотя есть и небольшой валютный депозит», и предложил соотечественникам делать то же самое.

Прокомментировать это заявление «Филин» спросил старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука.

— Обоснования того, что стоит хранить деньги в рублях, действительно можно найти, — отмечает эксперт, приводя конкретные примеры. — С одной стороны, если брать длинные промежутки, 3-5-летние, за последние годы, можно сказать, что на многих таких промежутках рублевые вклады будут самыми высокодоходными. Или можно, напротив, подобрать очень короткие промежутки, когда действуют повышенные процентные ставки, как сейчас, и рубль укрепляется к доллару — здесь также будет доходность.

Однако оба этих важных аргумента перебивает один — простой, но, как мне кажется, убийственный: считать более высокую доходность белорусского рубля надежной и устойчивой на будущее нет никаких оснований. Особенно с учетом того, что многие вкладчики ориентируются на достаточно сжатые сроки.

А если смотреть сегодня в перспективу, то сказать, что будет с белорусским рублем, с его курсом, очень сложно. Говоря экономическими терминами, какой сегодня среднесрочный равновесный курс — на этот вопрос ответа практически нет. Потому что нет понимания, что будет с экспортом калия, нефтепродуктов и других товаров. Скачки курса могут быть очень значимыми.

Экономист напоминает, что и сами белорусские банки находятся в ситуации, назвать которую хорошей не рискнет даже оптимист. Многие финансовые учреждения страны в откровенно тяжелых условиях, и в январе-феврале 2022 года вкладчики (в первую очередь, речь о валютных вкладах) уже столкнулись с задержкой выдачи денег.

— Вкладов в белорусских рублях, по идее, это коснется с меньшими шансами, — полагает Дмитрий Крук. — Но тем не менее, сомнения устойчивости банковской системы на ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу достаточно велики.

И еще один важный момент: относительно высокие ставки сейчас действуют в основном по безотзывным депозитам, что для многих людей означает снижение свободы маневра и, соответственно, подразумевает дополнительный уровень рисков в управлении своими сбережениями.

Лично мой вывод: имеющиеся риски, которые вернее будет назвать масштабными угрозами, не компенсируются даже близко той чуть повышенной доходностью, которая есть по вкладам в белорусских рублях.

Для азартных людей, кто хочет адреналина, наверное, это хороший аттракцион. Но большинство домашних хозяйств, по эмпирическим оценкам экономистов, не сильно склонны к риску: люди предпочитают не рисковать, а спать спокойно.

И с этой точки зрения депозит в белорусских рублях — не лучший выбор.

Во все мире банковские депозиты символизируют надежность и уверенность в завтрашнем дне, но это, к сожалению, не про нас.

— Головченко говорит: хранить средства лучше в той валюте, в которой получаешь доход. Но финансовые аналитики придерживаются иного мнения и советуют хранить деньги в той валюте, в которой их планируется тратить.

А люди просто смотрят на курс в обменниках и нервничают. Как все-таки лучше действовать в теперешней ситуации?

— Гораздо более обоснованная рекомендация — в той валюте, в которой вы тратите деньги. Но здесь важно сделать оговорку. Хотя тратят многие в белорусских рублях, у нас существует реальная долларизация. Простыми словами, многие цены сильно привязаны к доллару, и даже если сделка происходит в рублях, влияние курса и валютного эквивалента цены очень велико.

Сводя эти две составляющие воедино, говорит экономист, больше оснований сберегать деньги в той валюте, в которой доминируют ваши расходы. А в случае Беларуси за счет эффекта реальной долларизации нельзя сказать, что рубли полностью выполняют эту роль и являются ключевой валютой, в которой происходят траты.

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