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Британская разведка опубликовала обновленную карту боевых действий в Украине

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  • 25.05.2022, 15:10
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Британская разведка опубликовала обновленную карту боевых действий в Украине

На Донбассе началось обострение.

Сегодня, 25 мая, разведка Британии обнародовала обновленную карту боевых действий в войне России против Украины. В сообщении пресс-служба ведомства отметила, что незаконное и неспровоцированное вторжение продолжается.

Британская разведка отмечает, что захват города Северодонецк может привести к оккупации всей Луганской области. Но пока РФ удалось добиться только локальных успехов.

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