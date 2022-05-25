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Директора лукашенковского санатория в Юрмале внесли в «черный список» Латвии

  • 25.05.2022, 15:25
Директора лукашенковского санатория в Юрмале внесли в «черный список» Латвии

Туда же попал его коллега — руководитель российского санатория «Янтарный берег».

В «черный список» Латвии внесли директора юрмальского санатория «Белоруссия», который принадлежит государственным структурам Беларуси, Александра Груздева. Кроме того, в перечень включили его коллегу — руководителя российского санатория «Янтарный берег». Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Государственную службу безопасности Латвии.

В Государственной службе безопасности подтвердили — гражданин РФ Виктор Данилов и гражданин Беларуси Александр Груздев продолжительное время находятся в поле зрения службы в связи с деятельностью, которая соответствует российским интересам и может угрожать национальной безопасности Латвии.

«В связи с этим в марте служба госбезопасности призвала министра внутренних дел включить владельцев санаториев в черный список — то есть в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Латвию», — пишет издание.

Оба санатория находятся под санкциями Европейского союза, а значит им нельзя предоставлять никакие финансовые или экономические ресурсы.

Санаторий «Белоруссия» принадлежит управлению по делам Лукашенко, то есть фактически контролируется диктатором. Он находится под санкциями ЕС.

В апреле стало известно, что из-за ограничений санаторий «Белоруссия» прекратил работу. Директор «Белоруссии» Александр Груздев, который уже уехал на родину, сообщил журналистам, что белорусы здесь в последнее время не отдыхали. Среди постояльцев преобладали жители Латвии. В год санаторий выплачивал в бюджет Латвии около 1,2 млн евро налогов.

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