Defense Express: Путин продолжает чистку генералов
- 25.05.2022, 15:32
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С должностей уволены командующие военными округами.
Сталинские чистки среди генералов армии РФ только набирают обороты.
В Кремле решили не останавливать маховик чистки генералитета и после наказания сразу трех генералов и двух адмиралов, продолжили поиск виновных в лучших сталинских традициях.
По информации Defense Express сразу из нескольких источников: со своей должности был уволен командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев (Александр Александрович Журавлев), занимавший этот пост с 2018 года.
Александр Журавлев, в 2016 году командовал войсками РФ в Сирии.
Также существует неподтвержденная информация о командующем Восточном военном округе генерал-полковник Александр Чайко (Александр Юрьевич Чайко), которого на должность назначили только в ноябре 2021 года.
Александр Чайко, генерал-полковник армии РФ.
Скорее всего на них будет возложена ответственность за провал первого этапа вторжения арии РФ. Стоит напомнить, что единственный командующий военным округом не попавший пока в опалу – генерал армии Александр Дворников из Южного ВО, который сейчас командует всеми силами РФ в Украине.
Александр Дворников (фото 2017 года до присвоения очередного звания).