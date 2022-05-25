Ученые рассказали о пользе отказа от телевизора для сердца человека 25.05.2022, 15:35

Исследователи из Британии и Гонконга рассказали о плюсах такого образа жизни.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) характеризуется абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие коронарных артерий. По данным Британского фонда сердца, ИБС — одна из ведущих причин смерти в Соединенном Королевстве, пишет сайт Naked science.

Факторов риска развития ишемической болезни сердца много. В первую очередь это возраст, пол (считается, что мужчины больше предрасположены к заболеванию), период менопаузы у женщин, наследственность, дислипидемия, повышенное артериальное давление, курение, лишний вес, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, сильный стресс, неправильное питание и так далее.

Ученые из университетов Кембриджского (Великобритания) и Гонконга проанализировали 373 026 британцев, данные о которых взяли из хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. На момент первичного осмотра ни у кого из них ИБС выявлено не было. Но к осени прошлого года случаев ишемической болезни сердца насчитывалось уже 9185. Свои выводы ученые представили в журнале BMC Medicine.

Чтобы отбросить вышеперечисленные факторы риска ИБС, исследователи сделали поправки на пол, возраст, вес, семейный анамнез, вредные привычки, наличие сопутствующих заболеваний и другие причины. В результате они пришли к выводу, что ИБС чаще развивается у тех, кто смотрит телевизор как минимум четыре часа в день, по сравнению с теми, кто отводит на это максимум час. Риск развития ишемической болезни сердца у последних был ниже на 16 процентов, а у тех, кто проводил перед экраном по два-три часа ежедневно, — на шесть.

Ученые подсчитали, что в целом просмотр ТВ менее одного часа в день способен предотвратить 10,9 процента случаев развития ИБС. По мнению исследователей, этот фактор должен быть признан одним из ключевых в возникновении ишемической болезни сердца. Интересно, что связи между тем, сколько времени человек проводит за компьютером, и риском ИБС, ученые не обнаружили.

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