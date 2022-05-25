закрыть
25 мая 2022, среда, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о пользе отказа от телевизора для сердца человека

  • 25.05.2022, 15:35
Ученые рассказали о пользе отказа от телевизора для сердца человека

Исследователи из Британии и Гонконга рассказали о плюсах такого образа жизни.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) характеризуется абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие коронарных артерий. По данным Британского фонда сердца, ИБС — одна из ведущих причин смерти в Соединенном Королевстве, пишет сайт Naked science.

Факторов риска развития ишемической болезни сердца много. В первую очередь это возраст, пол (считается, что мужчины больше предрасположены к заболеванию), период менопаузы у женщин, наследственность, дислипидемия, повышенное артериальное давление, курение, лишний вес, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, сильный стресс, неправильное питание и так далее.

Ученые из университетов Кембриджского (Великобритания) и Гонконга проанализировали 373 026 британцев, данные о которых взяли из хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. На момент первичного осмотра ни у кого из них ИБС выявлено не было. Но к осени прошлого года случаев ишемической болезни сердца насчитывалось уже 9185. Свои выводы ученые представили в журнале BMC Medicine.

Чтобы отбросить вышеперечисленные факторы риска ИБС, исследователи сделали поправки на пол, возраст, вес, семейный анамнез, вредные привычки, наличие сопутствующих заболеваний и другие причины. В результате они пришли к выводу, что ИБС чаще развивается у тех, кто смотрит телевизор как минимум четыре часа в день, по сравнению с теми, кто отводит на это максимум час. Риск развития ишемической болезни сердца у последних был ниже на 16 процентов, а у тех, кто проводил перед экраном по два-три часа ежедневно, — на шесть.

Ученые подсчитали, что в целом просмотр ТВ менее одного часа в день способен предотвратить 10,9 процента случаев развития ИБС. По мнению исследователей, этот фактор должен быть признан одним из ключевых в возникновении ишемической болезни сердца. Интересно, что связи между тем, сколько времени человек проводит за компьютером, и риском ИБС, ученые не обнаружили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников