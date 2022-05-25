Премьер Словакии: Украина должна победить в войне с РФ 2 25.05.2022, 15:44

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Эдуард Хегер

Эдуард Хегер раскритиковал членов ЕС за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Украина должна победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то "следующей будет Словакия". Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает liga.net со ссылкой на CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (украинцы. – Ред.) должны победить", – сказал Хегер.

Премьер Словакии также раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы. Он призвал лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным привел к войне в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", – заявил Хегер.

Также премьер Словакии попросил Евросоюз работать с Украиной и западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

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