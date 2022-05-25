закрыть
25 мая 2022, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Словакии: Украина должна победить в войне с РФ

2
  • 25.05.2022, 15:44
  • 1,700
Премьер Словакии: Украина должна победить в войне с РФ
Эдуард Хегер

Эдуард Хегер раскритиковал членов ЕС за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Украина должна победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то "следующей будет Словакия". Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает liga.net со ссылкой на CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (украинцы. – Ред.) должны победить", – сказал Хегер.

Премьер Словакии также раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы. Он призвал лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным привел к войне в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", – заявил Хегер.

Также премьер Словакии попросил Евросоюз работать с Украиной и западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников