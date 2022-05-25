Организацию Белорусского независимого профсоюза «Нафтана» выселяют из офиса
- 25.05.2022, 15:52
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Режим боится протеста рабочих.
В Новополоцке сегодня из офиса выселяют низовую ячейку Белорусского независимого профсоюза "Нафтана".
Перед этим организацию лишили регистрации. Представители профсоюза говорят, что они планировали обжаловать это решение в суде, поэтому покидать помещение не собирались, сообщает сайт "Еврорадио".
Две недели назад на свободу после 75 суток ареста вышла председательница Независимого профсоюза "Нафтана" Ольга Бритикова.
В последнее время на независимые профсоюзы идет настоящая охота со стороны силовиков. Месяц назад на их офисах прошли обыски и задержания. Задержанных активистов правозащитники признали политзаключенными.
25 мая, как сообщалось ранее, обыск состоялся в офисе Белорусского Независимого профсоюза в Солигорске. Его руководителя Александра Мишука задержали и, вероятно, увезли в Минск.