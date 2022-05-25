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Наталья Радина: Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям

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  • 25.05.2022, 15:54
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Наталья Радина: Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Наталья Радина

Диктатор несет абсолютную и безраздельную ответственность за войну в Украине.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина призвала усилить санкционное давление на режим Лукашенко. Об этом белорусская журналистка пишет на своей странице в «Фейсбуке»:

— В последнее время приходится давать много интервью украинских СМИ. И отвечать на один и тот же вопрос об ответственности белорусов за войну в Украине.

Ответственность за войну — абсолютную и безраздельную — несет режим Лукашенко. Поэтому его необходимо изолировать и подвергнуть самым жестким санкциям.

Все разговоры о частичном снятии санкций на калийные удобрения в обмен на транзит украинской пшеницы — вредные и крайне опасные. Это разрушит саму систему санкций и, поверьте мне, вслед за Лукашенко найдется еще какой-то «гуманный» (во избежание «мирового голода» или «уничтожения мировой экосистемы») повод снять санкции с самого Путина. Поэтому давление, давление и еще раз давление.

Что касается граждан Беларуси, которые в абсолютном большинстве выступают против войны России в Украине. Почему не звучат требования к жителям оккупированных Крыма и Донбасса выйти на улицы, чтобы голыми руками противостоять вооруженным бандам головорезов? Почему же такие требования звучат в адрес белорусов, хотя ситуация в нашей стране сегодня фактически аналогичная?

Пока же каждый помогает Украине как может. И белорусы делают немало. Не все афишируется, не все становится публичным. Но поверьте мне: белорусы сегодня вместе с Украиной.

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