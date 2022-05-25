Крупнейший застройщик Беларуси терпит убытки 3 25.05.2022, 16:42

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Операционный убыток компании — почти 4,4 млн.

Выручка ОАО «МАПИД» в первом квартале оказалась меньше, чем в январе — марте 2020 года: 82,2 млн рублей против почти 98,2 млн, пишет OL.

Чистой прибыли пока нет. Есть операционный убыток — почти 4,4 млн. Годом ранее было 7,4 млн. Из отчета видно, что в I квартале выросли курсовые разницы. В то же время нераспределенная прибыль довольно большая — свыше 53 млн рублей.

ОАО «МАПИД» работает на рынке более 50 лет и считается крупнейшей стройкомпанией Беларуси. Организация возвела свыше 25 млн кв. метров жилья. Более 92% акций принадлежит минским городским властям.

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