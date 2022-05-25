Разоблачен российский генерал, руководивший разграблением ЧАЭС 5 25.05.2022, 16:56

6,714

По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества.

Разоблачен генерал-майор полиции РФ, руководивший разграблением Чернобыльской АЭС во время оккупации.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

"Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному содержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн", - отметила Венедиктова.

Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Поэтому персонал не мог осуществлять контроль за ними.

"Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны", - резюмирует генпрокурор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».