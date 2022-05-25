В Украине изъяли 60 единиц строительной техники белорусских компаний 1 25.05.2022, 17:26

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Стоимость изъятого составляет около $5,6 млн.

Окружная прокуратура Киева ведет производство по уголовному производству по факту присвоения государственных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, а также возможное финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государства граница Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В рамках расследования причастности к указанным преступлениям расследуется деятельность ряда белорусских компаний, действующих в городе Киеве и других регионах Украины. Конечным бенефициарным владельцем этих компаний является Республика Беларусь.

В ходе следствия задержано 60 единиц строительной техники указанных предприятий, в том числе экскаваторы, ролики, погрузчики, бульдозеры, машины по обслуживанию дорог, автоградеры, автогидронаторы, генераторы, трактора и т.д. на общую сумму свыше $ 5,6 млн.

Технику передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска или управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Проводится расследование, в том числе и по факту"присвоения государственных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог".

Белорусские компании как раз и занимались такими работами в Украине в довоенное время. А еще изучается"возможное финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти".

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