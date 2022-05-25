Сколько осталось жить «Беларуськалию»? 6 25.05.2022, 17:37

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Работников предприятия отправляют в простой.

Белорусское объединение рабочих сообщает, что ситуация на «Беларуськалии» становится все более критической.

1-е рудоуправление по субботам и воскресеньям останавливается, а работников отправляют на пять дней в простой с сохранением 2/3 зарплаты.

Такая же ситуация наблюдается и на других рудоуправлениях.

Несмотря на всяческие заявления руководства о сохранении уровня зарплат, в связи с постоянными простоями, санкциями и проблемами в сбыте продукции, работники недополучают разного рода доплаты, что приводит к значительному падению дохода работников.

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