Google обучила нейросеть генерировать картинки по текстовому описанию 25.05.2022, 17:51

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Результат и правда впечатляющий.

Техногигант Google представил собственную нейросеть Imagen, способную генерировать изображения по текстовому описанию. Она является аналогом нейросети DALL-E 2 OpenAI, но с акцентом на фотореализме, сообщает УНИАН.

Компания показала принцип работы алгоритмов на примере множества забавных запросов и запустила тестовое технодемо сервиса на своем сайте.

В тексте исследования отмечается, что работает она по методу диффузии, увеличивая и дорабатывая набросок по тексту до тех пор, пока ИИ не решит, что не может сделать его еще более похожим на заданные параметры.

В Google утверждают, что созданная их командой нейросеть генерирует изображения по текстовому описанию с "невиданным фотореализмом". И сами же сравнивают ее с DALL-E 2, утверждая, что их нейросеть побеждает в тестах как по точности, так и по достоверности.

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